Alta Bank, Kuzeska: Mickoski dhe Saveski po ushtrojnë presion mbi dy blerës potencialë
LSDM-ja edhe sot ka adresuar kritika në adresë të Qeverisë për çështjen e Alta Bankës. Partia opozitare thekson se kryeministri Hristijan Mickoski dhe guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski i mundësuan Alta Bankës të hynte në Maqedoni me kapital të dyshimtë, dhe tani, pasi banka falimentoi, pa licencë dhe nën hetim për një krim, qeveria po ushtron presion mbi blerësit potencialë – një bankë të huaj dhe një bankë vendase. Zëdhënësja e LSDM-së dhe anëtare e Bordit Ekzekutiv, Bogdanka Kuzeska, kërkoi të hapet menjëherë një hetim për Mickoskin, Slavevskin dhe Koçoskën, duke përfshirë edhe Prokurorin Evropiane për të kontrolluar rrjedhën e të gjitha parave për “Alta Bankën”.
Deklaratë Kuzeska
“LSDM paralajmëroi për Alta Bank një vit më parë se është një bankë pro-regjim e krijuar nga klane kriminale dhe një strofull e parave të Vuçiçit. Mickoski dhe Slavevski sollën Alta Bank në Maqedoni, me kapital të dyshimtë, e cila tani është e falimentuar, pa licencë dhe nën hetim për një krim. Ne kërkojmë që Prokuroria Publike të mos na presë dhe të mos justifikohet se ka kohë. Nuk ka kohë, është 11 muaj me vonesë”