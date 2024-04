Alsar organizon simpozium për dy personalitet të shquara shqiptare në Perandorinë Osmane

Nga Fondacioni “Alsar” kanë njoftuar se në bashkëpunim me Universitetin “Fan S.Noli”- Korçë, Shtëpinë Botuese Logos-A dhe Shoqatën e Vakëfeve Korçë do të organizojnë simpozium me temë:

“Dy personalitete të shquara shqiptare në Perandorinë Osmane, Iljaz bej Mirahori dhe Koçi bej”.

Kjo ngjarje do të mbahet ditë e nesërme tek Grand Hotel Palace Korça, salla e eventeve me filim në orën 11:00

