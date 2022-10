“Alkaloid” me investime rekord, eksport dhe punësime të reja në Maqedoninë e Veriut për periudhën janar-shtator 2022

Kompania Alkaloid ka njoftuar se sipas bilancit të vetëm, në periudhën janar- shtator 2022, shitjet e kompanisë kanë arritur 8.161.698.989 denarë, që është për 14% më shumë, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit të kaluar. Shitjet e përgjithshme të konsoliduar, arrijnë 10.988.914.294 denarë, që është për 16% më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Shitjet e konsoliduar të realizuar në tregun vendor janë rritur për 3%, ndërsa eksporti i konsoliduar i kompanisë është rritur për 23%. Prej shitjeve të përgjithshme, 31% janë arritur në tregun vendor, ndërsa 69% në tregjet e huaja. Shikuar sipas rajoneve, në vendet e Evropës Juglindore janë realizuar 30%, në vendet e Evropës Perëndimore (BE dhe EFTA) janë realizuar 21, ndërsa në vendet e Evopës Lindore janë realizuar 16%, ndërsa në tregjet tjera 2% nga shitjet e konsoliduara.

Rritje më të madhe e eksporteve është vërejtur në Turqi, ku ka rritje prej 169%, Poloni (161%), Rumani (138%), Gjermani (rritje prej 38%)dhe të tjera..

Në periudhën janar- shtator 2022 në segmentin e farmacisë janë realizuar edhe shitjet e para të mëdha në Portugali, në vlerë prej 12.5 milionë denarë dhe Mongoli, në vlerë prej 12.8 milionë denarë.

Investimet e përgjithshme në mjetet themelore në periudhën janar- shtator 2022 janë 841.996.474 denarë.

Fitimi i njësisë para kostove financiare, tatimet dhe para amortizimit, e cila ka vlerë 1.160.140.040 denarë është rritur për 19%.

Fitimi i konsoliduar para shpenzimeve financiare, tatimeve dhe amortizimeve ka arritur 1.980.880.390 denarë dhe është rritur për 15%.

Në periudhën janar- shtator 2022 në “Alkaloid” SH.A Shkup, janë realizuar 161 punësime të reja në Maqedoninë e Veriut.

Grupimi “Alkaloid”, ka 2 617 të punësuar, prej të cilëve 2 015 në bazën në Shkup, ndërsa 602 në filialet jashtë vendit. Po ashtu është miratuar pagesa e regresit për punëtorët në vlerë prej 30 000 denarë. /SHENJA/