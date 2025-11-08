Aliyev përkujton 5-vjetorin e fitores së Karabakut me paradë ushtarake në Baku
Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, ka shënuar 5-vjetorin e fitores së vendit në Luftën e Dytë të Karabakut me një paradë ushtarake në kryeqytetin Baku, raporton Anadolu.
Aliyev tha se Azerbajxhani ka punuar për tre dekada për të rimarrë tokat e tij, duke ndërtuar një ekonomi të fortë dhe një politikë të jashtme të pavarur dhe duke krijuar një ushtri të aftë.
“Këta faktorë na sollën më afër fitores”, tha ai.
Duke theksuar përpjekjet e rindërtimit në Karabak dhe Zangezurin Lindor, Aliyev theksoi se 60 mijë njerëz tani jetojnë në zonat e çliruara.
“Ne jemi kthyer në Karabak dhe Zangezurin Lindor si pronarë të ligjshëm. Flamuri i Azerbajxhanit do të valëvitet këtu përgjithmonë. Karabaku është Azerbajxhan”, tha ai.
Trupat turke dhe pakistaneze bashkohen me paradën
Më tej, Aliyev gjithashtu shprehu mirënjohje për presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrin pakistanez, Shehbaz Sharif, për mbështetjen e tyre gjatë konfliktit.
“Vëllai im i dashur Erdogan mbështeti Azerbajxhanin që nga orët e para të Luftës së Dytë të Karabakut. Deklarata e tij se ‘Azerbajxhani nuk është vetëm’ ishte një mesazh për botën. Populli azerbajxhanas nuk do ta harrojë kurrë këtë mbështetje”, tha Aliyev.
Ai njoftoi se trupat turke dhe pakistaneze gjithashtu morën pjesë në paradë, duke shtuar se “kjo tregon unitetin e ushtrive të tre vendeve”.
Pjesa më e madhe e rajonit të Karabakut, që ka qenë nën pushtimin armen për gati tre dekada, në vjeshtën e vitit 2020 u çlirua nga Azerbajxhani gjatë një lufte 44-ditore, e cila përfundoi pas një marrëveshje të paqes të ndërmjetësuar nga Rusia. Marrëveshja gjithashtu hapi derën për normalizimin e marrëdhënieve me Jerevanin.
Më 8 nëntor, ushtria azerbajxhanase çliroi qytetin Shusha dhe më vonë u shpall Dita e Fitores me një dekret presidencial.
Fillimisht, Dita e Fitores do të festohej më 10 nëntor, ditën e përfundimit të Luftës së Dytë të Karabakut, por kjo u ndryshua më vonë për shkak se përkoi me përvjetorin e vdekjes së Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë.