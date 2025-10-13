Aliu u takua me ambasadoren Dreksler: Me Gjermaninë kemi bashkëpunim tradicionalisht të suksesshëm
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, zhvilloi një takim pune me ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë, Petra Drexler, ku u rikonfirmua bashkëpunimi i shkëlqyer mes dy vendeve dhe mbështetja e vazhdueshme për sistemin shëndetësor.
“Me Republikën Federale të Gjermanisë dhe me ambasadoren Drexler kemi një bashkëpunim tradicionalisht të suksesshëm, dhe në këtë rast veçanërisht e theksova mbështetjen e jashtëzakonshme që u dha për trajtimin e të lënduarve në tragjedinë e rëndë në Koçan”.
“Gjatë takimit tonë të përbashkët, diskutuam edhe për pesë shtyllat mbi të cilat i kemi bazuar reformat në sektorin shëndetësor, me theks të veçantë në digjitalizimin dhe përvojat e vendeve të huaja në këtë drejtim”, theksoi ministri Aliu.
Gjatë takimit u shqyrtuan edhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit përmes një memorandumi të përbashkët dhe krijimit të grupeve të punës midis ministrive të shëndetësisë të të dyja vendeve.