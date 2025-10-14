Aliu: Shqyrtohet mundësia që të vendosim testime toksikologjike për punonjësit shëndetësore

Aliu: Shqyrtohet mundësia që të vendosim testime toksikologjike për punonjësit shëndetësore

Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, deklaroi se po shqyrtohet mundësia e futjes së testeve toksikologjike për punonjësit e shëndetësisë, pasi në publik u shfaq një video me tani ish-drejtorin e Klinikës së Neurologjisë, Igor Kuzmanovski, ku ai shihej duke konsumuar treguar për përdorimin e kokainës.

“Një nga mundësitë që do ta shqyrtojmë është nëse në disa nga ligjet mund të përfshihet edhe ky nen,” deklaroi Aliu.

Ai tha se brenda Ministrisë funksionojnë 12 grupe pune që punojnë për harmonizimin dhe ndryshimin e ligjeve që lidhen me sistemin shëndetësor, me qëllim shmangien e konflikteve ndërmjet dispozitave.

Në lidhje me mundësitë e sanksioneve për raste të ngjashme, Aliu theksoi se kjo do të jetë pjesë e punës së juristëve që përgatitin zgjidhjet ligjore, duke shtuar se “në raste të tilla ekzistojnë indikatorë, dhe nëse devijohet nga ata, duhet të parashikohen masa dhe sanksione përkatëse.”

MARKETING

Të ngjajshme

Kallëzim penal ndaj një personi në Dibër, ka uzurpuar pronën shtetërore

Kallëzim penal ndaj një personi në Dibër, ka uzurpuar pronën shtetërore

Kryeministri spanjoll: Paqja nuk duhet të nënkuptojë pandëshkueshmëri për gjenocidin në Gaza

Kryeministri spanjoll: Paqja nuk duhet të nënkuptojë pandëshkueshmëri për gjenocidin në Gaza

Pavarësisht armëpushimit, Izraeli vret 5 palestinezë të cilët po ktheheshin në Gaza

Pavarësisht armëpushimit, Izraeli vret 5 palestinezë të cilët po ktheheshin në Gaza

Irlanda do të financojë rindërtimin e Gazës

Irlanda do të financojë rindërtimin e Gazës

Von der Leyen: Mali i Zi është afër anëtarësimit në BE

Von der Leyen: Mali i Zi është afër anëtarësimit në BE

Presidenti Erdoğan pas pjesëmarrjes në Samitin e paqes në Egjipt thekson rindërtimin e Gazës

Presidenti Erdoğan pas pjesëmarrjes në Samitin e paqes në Egjipt thekson rindërtimin e Gazës