Aliu: Shqyrtohet mundësia që të vendosim testime toksikologjike për punonjësit shëndetësore
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, deklaroi se po shqyrtohet mundësia e futjes së testeve toksikologjike për punonjësit e shëndetësisë, pasi në publik u shfaq një video me tani ish-drejtorin e Klinikës së Neurologjisë, Igor Kuzmanovski, ku ai shihej duke konsumuar treguar për përdorimin e kokainës.
“Një nga mundësitë që do ta shqyrtojmë është nëse në disa nga ligjet mund të përfshihet edhe ky nen,” deklaroi Aliu.
Ai tha se brenda Ministrisë funksionojnë 12 grupe pune që punojnë për harmonizimin dhe ndryshimin e ligjeve që lidhen me sistemin shëndetësor, me qëllim shmangien e konflikteve ndërmjet dispozitave.
Në lidhje me mundësitë e sanksioneve për raste të ngjashme, Aliu theksoi se kjo do të jetë pjesë e punës së juristëve që përgatitin zgjidhjet ligjore, duke shtuar se “në raste të tilla ekzistojnë indikatorë, dhe nëse devijohet nga ata, duhet të parashikohen masa dhe sanksione përkatëse.”