Aliu: Po formohet Këshilli Shëndetësor – politikat shëndetësore do të marrin mbështetje profesionale dhe shkencore

Aliu: Po formohet Këshilli Shëndetësor – politikat shëndetësore do të marrin mbështetje profesionale dhe shkencore

Sot në Ministrinë e Shëndetësisë u mbajt mbledhja konstituive e parë e Këshillit Shëndetësor, ku mori pjesë edhe ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu.

Këshilli Shëndetësor, si trup këshillues i ministrit të Shëndetësisë, sipas Ligjit për mbrojtje shëndetësore, përbëhet nga nëntë anëtarë – profesorë të shquar, doktorë shkencash nga sfera të ndryshme, prej të cilëve disa janë edhe ekspertë të njohur ndërkombëtarisht me biografi mbresëlënëse dhe punime shkencore.

“Qëllimi është që Këshilli Shëndetësor të analizojë në mënyrë të vazhdueshme çështjet në fushën e shëndetësisë, të japë kontribut profesional në përgatitjen e projektligjeve dhe akteve nënligjore, si dhe mendime dhe propozime profesionale në fusha të ndryshme që janë pjesë e veprimtarisë së Ministrisë. Diskutimi i sotëm ishte fillestar, për disa aspekte të ndryshme që gjatë periudhës së ardhshme këshilli do t’i analizojë më në detaje. Jam i bindur se do të kemi një bashkëpunim të suksesshëm dhe të frytshëm,”- theksoi ministri Aliu.

Siç kumtoi Ministria e Shëndetësisë, anëtarët e Këshillit Shëndetësor janë: prof. dr. Sashko Kedev, prof. dr. Marija Srceva, prof. dr. Azis Pollozhani, prof. dr. Viktor Kamnar, prof. dr. Svetozar Antoviq, prof. dr. Igor Kaftanxhiev, as. prim. dr. spec. Fadil Cana, spec. dr. Zllate Mehmedoviq dhe doc. dr. Ilir Vela. Kryetare e Këshillit Shëndetësor është zgjedhur prof. dr. Marija Srceva.

MARKETING

Të ngjajshme

Pllaka përkujtimore për çetnikun serb Vuk, reagon Arbër Ademi: VLEN si degë e VMRO-së pjesë e projektit antishqiptar

Pllaka përkujtimore për çetnikun serb Vuk, reagon Arbër Ademi: VLEN si degë e VMRO-së pjesë e projektit antishqiptar

(VIDEO) Deputetët që kanë certifikatë kontrollojnë përgjimet e Mickoskit

(VIDEO) Deputetët që kanë certifikatë kontrollojnë përgjimet e Mickoskit

(VIDEO) Mickoski: Ligjet e gjyqësorit nuk miratohen pasi ata kërkojnë dyfishimin e pagave

(VIDEO) Mickoski: Ligjet e gjyqësorit nuk miratohen pasi ata kërkojnë dyfishimin e pagave

(VIDEO) BDI: A po bëhet Maqedonia “Republika e tretë Serbe”?, ASH: Qeveria e VMRO-VLEN e fut vendin me të dyja këmbët në “botën serbe”

(VIDEO) BDI: A po bëhet Maqedonia “Republika e tretë Serbe”?, ASH: Qeveria e VMRO-VLEN e fut vendin me të dyja këmbët në “botën serbe”

(VIDEO) Nesër përfundon verifikimi i listës zgjedhore

(VIDEO) Nesër përfundon verifikimi i listës zgjedhore

(VIDEO) Osmani dhe Mexhiti me shumë premtime për Çairin

(VIDEO) Osmani dhe Mexhiti me shumë premtime për Çairin