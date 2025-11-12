Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se nuk është befasuar me rezultatin e koalicionit VLEN në zgjedhjet lokale.
Ai tha se në këtë e ka ndihmuar edhe opozitat e cila sipas tij u dezorganizua dhe doli me narrative ku fliste për gjithçka përveç problemeve me të cilat qytetarët ballafaqohen.
Sa i përket zhvillimeve në komunën e Kërçovës dhe Bërvenicës, Aliu tha se qytetarët dhanë veridiktin e vet dhe në fund.
Aliu tha se në Bërvenicë Haqim Ramadani nuk u la i vetmuar.
“Jo nuk u la i vetmuar, nga fillimi si çdo kandidat që kemi patur në VLEN, struktura e organizimit politike, është e centralizuar, kemi patur shtabet qendrore dhe lokale, si kemi patur për të gjithë kandidatët kemi patur edhe atje. Në raundin e dytë vendosi që të hap shtabin dhe të mos ketë suport direkt pasi që dëshironte të jetë i hapur për të gjithë dhe ne e respektuam vendimin e kandidatit”, deklaroi Aliu në emisionin “Debat në Shenja”.
Azir Aliu tha se do të shqyrtojnë se çfarë strategjie dhe qasje do të kenë për dy komunat Gostivarin dhe Vrapçishtin ku dështuan zgjedhjet.

