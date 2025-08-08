Aliu: Më shumë se 1.250 punësime të reja në shëndetësi brenda 45 ditëve
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu njofton se brenda vetëm 45 ditëve dhe në një kohë rekord janë realizuar mbi 1.250 punësime në 85 institucione publike shëndetësore në mbarë vendin, si pjesë e procesit strategjik për fuqizimin e burimeve njerëzore në sistemin shëndetësor.
Ministri njofton se deri në këtë moment, në kuadër të procesit janë kryer mbi 1.700 testime.
“Kjo është një forcim i rëndësishëm dhe historik i kuadrit në një kohë rekord në sektorin e shëndetësisë – një motivim shtesë, dhe një zgjidhje përfundimtare për statusin e të gjithë atyre personave që për vite me radhë nuk kishin siguri, sigurim shëndetësor, marrëdhënie formale pune dhe ishin nën stres të vazhdueshëm. Tani, me këtë hap, kanë fituar një vend të dinjitetshëm në sistem,” tha ministri Aliu.
Me këtë stabilizim të kuadrit, Ministria e Shëndetësisë dërgon një mesazh të fortë për kujdes të vazhdueshëm dhe investim në kapitalin njerëzor, si parakusht për shërbime shëndetësore më cilësore për të gjithë qytetarët.