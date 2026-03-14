Aliu: Maqedonia nuk e harron përkushtimin e punonjësve shëndetësorë dhe dorën e shtrirë nga vendet mike
Një vit pas tragjedisë së madhe në Koçan, sistemi shëndetësor vazhdon të përmbledhë mësimet, përvojat dhe sfidat sistemike, tha Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në Konferencën Ndërkombëtare kushtuar temës “Aspektet institucionale dhe klinike dhe zgjidhjet pas zjarrit në Koçan – një vit më pas”.
Aliu u ndal te përvojat e sistemit shëndetësor – nga ndërhyrja fillestare dhe shpëtimi i jetëve njerëzore, deri te trajtimi, rehabilitimi dhe zgjidhjet sistemore që duhet ta bëjnë shtetin tonë institucionalisht edhe më të përgatitur për të ardhmen.
“Një falënderim të veçantë u drejtoj më shumë se 400 punonjësve shëndetësorë nga institucionet publike dhe private shëndetësore të vendit tonë, të cilët në ato ditë punuan me përkushtim të jashtëzakonshëm, përqendrim dhe profesionalizëm. Profesionalizmi, solidariteti dhe humanizmi juaj do të mbeten thellë në kujtesën tonë. Në momente kur çdo minutë përfaqësonte shpresë, ju ishit partnerë të vërtetë në luftën për çdo jetë njerëzore. Në ato ditë, një numër i madh pacientësh të plagosur rëndë u transportuan për trajtim jashtë vendit. Falënderim edhe për ekipet mjekësore nga qendrat e huaja mjekësore. Kjo mbështetje tregoi se humanizmi, profesionalizmi dhe solidariteti nuk kanë kufij kur shpëtohen jetë njerëzish”, theksoi ministri Aliu.
Ai vuri në pah edhe veprimin e koordinuar të shtabit kryesor të krizës, si dhe të shtabeve të krizës në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku u arrit një nivel i lartë koordinimi dhe ndërveprimi institucional. Falë këtij organizimi, 115 pacientë u dërguan në mënyrë të sigurt për trajtim në institucione shëndetësore nëpër Evropë, në kushte kur çdo vendim duhej të ishte i shpejtë dhe i saktë, sepse ishte me rëndësi jetike.
“Veçanërisht e rëndësishme ishte të kuptonim se pasojat e një tragjedie të tillë nuk përfundojnë me plagët fizike. Ato lënë gjurmë të thella psikologjike te të lënduarit, te familjet e tyre, por edhe te e gjithë komuniteti. Prandaj, mbështetjen psikologjike dhe psiko-sociale e trajtuam si pjesë përbërëse të përgjigjes shëndetësore. Përvoja nga Koçani njëkohësisht hapi edhe nevojën për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të ekipeve tona mjekësore. Përmes bashkëpunimit, shkëmbimit të përvojave dhe trajnimeve jashtë vendit, duhet të vazhdojmë të forcojmë njohuritë dhe gatishmërinë për trajtimin e djegieve të rënda, aksidenteve masive dhe rehabilitimit afatgjatë”, theksoi Aliu.
Në fund, ai nënvizoi se detyrimi më i madh ndaj viktimave dhe të lënduarve është të vazhdohet ndërtimi i një sistemi që mbron, reagon në kohë dhe siguron nivelin më të lartë të kujdesit për çdo qytetar, ndërsa kjo konferencë është një hap drejt një sistemi shëndetësor edhe më të fortë dhe më të qëndrueshëm.