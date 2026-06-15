Aliu: Kundërshtimi i Ligjit për Përfaqësim të Drejtë është vetëvrasje politike për BDI-në
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, në emisionin “Debat në SHENJA”, komentoi qëndrimin e BDI-së ndaj Ligjit për Përfaqësim të Drejtë, duke vlerësuar se kundërshtimi i një ligji që trajton çështje kombëtare mund të ketë pasoja serioze politike për këtë parti.
Sipas Aliut, një veprim i tillë mund të shënojë fillimin e rënies politike të BDI-së, duke e larguar atë jo vetëm nga pushteti, por edhe nga skena politike në afat të gjatë.
“Kjo do të jetë historike për BDI-në dhe mendoj se do të jetë hapi i parë për të shkuar në histori përgjithmonë jo veç në opozitë BDI-ja. Të jesh kundër një ligji për të definuar procese kombëtare është më shumë se vetvrasje politike. Dhe po të më pyetni si politikan, uroj që ta bëjnë këtë, uroj që të jenë përpara dhe uroj që të dalin dhe të na japin më shumë material si qeveri”, deklaroi Aliu.