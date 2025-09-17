Aliu: Komisioni po analizon rastet në kardiokirurgji, raporti do të jetë publik

Aliu: Komisioni po analizon rastet në kardiokirurgji, raporti do të jetë publik

Komisioni i posaçëm që është formuar për zbardhjen e dyshimeve rreth ndërhyrjeve kirurgjikale të zemrës të kryera për përfitime financiare tashmë është mbledhur tre herë dhe ka analizuar tetë rastet e para të raportuara, deklaroi ministri Azir Aliu.

“Në takimin e parë u krijua metodologjia e punës, ndërsa në takimet pasuese u analizuan tetë rastet që kishim. Nuk do të deklarohem derisa të përfundojmë me analizën e çdo rasti.”, tha ministri Aliu.

Ai shtoi se raporti përfundimtar do të publikohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe përveç komisionit vendor, në këtë proces janë përfshirë edhe tre ekspertë ndërkombëtarë nga Sllovenia, Italia dhe Austria, të cilët pritet të marrin pjesë edhe fizikisht në takimet e ardhshme.

“Raporti i komisionit vendor dhe ai i ekspertëve të jashtëm do të shërbejnë si bazë për krijimin e politikave të reja në fushën e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë. Detyra e komisionit është të paraqesë realitetin – më tej, institucionet përkatëse do të veprojnë sipas ligjit”, theksoi Aliu.

MARKETING

Të ngjajshme

Në korrik u paguan 16,5 milionë euro për ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10d

Në korrik u paguan 16,5 milionë euro për ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10d

MEMBM: Miratohet Ligji për efikasitet energjetik, fatura më të ulëta, ajër më i pastër dhe standarde evropiane

MEMBM: Miratohet Ligji për efikasitet energjetik, fatura më të ulëta, ajër më i pastër dhe standarde evropiane

James Rubin përfundon dëshminë në Speciale

James Rubin përfundon dëshminë në Speciale

Krenar Lloga – VMRO-DPMNE-së: Sindroma e eliminimit të kundërshtarit po rikthehet me Mickoskin

Krenar Lloga – VMRO-DPMNE-së: Sindroma e eliminimit të kundërshtarit po rikthehet me Mickoskin

Katari: Shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga Netanyahu “nuk do të mbeten pa u ndëshkuar”

Katari: Shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga Netanyahu “nuk do të mbeten pa u ndëshkuar”

12 të vrarë në sulmet e fundit izraelite në Rripin e Gazës

12 të vrarë në sulmet e fundit izraelite në Rripin e Gazës