Aliu: Kam dorëzuar dokumentet në Prokurori në lidhje me rastin e operacioneve në zemër
Ministri i Shëndetësisë në largim, Azir Aliu, ka njoftuar se ka përfunduar procesi i shqyrtimit të rastit për operacionet e dyshuara të panevojshme në zemër.
Ai tha se raportet janë dorëzuar te institucionet kompetente, të cilat tani duhet të vazhdojnë me procedurat e mëtejshme.
Për këtë rast, Ministria e Shëndetësisë kishte formuar një komision me ekspertë vendorë, i cili kishte gjetur 10 raste të dyshimta. Ndërsa ekspertët e huaj kanë konstatuar parregullsi në 9 nga 13 rastet e kontrolluara.
Sipas Aliut, rasti përfshin edhe çështje financiare dhe jo vetëm ato mjekësore. Ai shtoi se ministria do të ofrojë çdo informacion shtesë nëse kërkohet nga institucionet përgjegjëse.
Hetimi nisi pasi kardiologu Sasko Kedev ngriti dyshime se disa operacione në spitale private mund të jenë kryer pa nevojë mjekësore. Tani pritet që institucionet kompetente të përcaktojnë nëse ka pasur shkelje.