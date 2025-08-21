Aliu: Javën tjetër nisin punimet për pakingun në Qendrën Klinike në Shkup

Aliu: Javën tjetër nisin punimet për pakingun në Qendrën Klinike në Shkup

Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu bëri të ditur se gjatë javës tjetër do të nisin punët në terren për rregullimin e hapësirave për parking në Qendrën Klinike.

Aliu tha se pret që brenda tre muajve të përfundojnë punët.

“Pra procedura pritet brenda 3 muajsh të jetë parkingu komplet i përfunduar. Pra parkingu do të fillojë nga java tjetër që fizikisht të punohet. Çfarë është bërë deri tani? Janë mapuar hapësirat.

Tani më e dimë cilat hapësira të gjelbra do të zgjerohen dhe cilat hapësira të tjera do të optimizohen. Çfarë hapje dhe mbyllje të rrugëve do të ketë brenda në kampus”, tha mes tjerash ministri Aliu.

