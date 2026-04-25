Aliu: Institucionet shëndetësore do të pajisen me 100 ambulanca të reja

Pas mbledhjes së Qeverisë, Ministria e Shëndetësisë shpalli tender për prokurimin e 100 ambulancave të reja për institucionet publike në gjithë vendin.

Vlera e investimit është 461 milionë denarë, ndërsa afati për dorëzimin e ofertave është ende i hapur.

Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, tha se ambulancat e reja do të përmirësojnë reagimin ndaj urgjencave dhe do të mundësojnë transport më të shpejtë të pacientëve. Ai shtoi se mjetet do të kenë pajisje moderne dhe do të shpërndahen në të gjitha zonat, me fokus të veçantë në zonat rurale.

Sipas tij, ky investim është pjesë e përpjekjeve për të forcuar sistemin shëndetësor dhe për të përmirësuar reagimin në situata krize.

Të ngjajshme

Irani: Shumica e kapaciteteve raketore mbeten “të papërdorura” në luftën me SHBA-në

Irani: Shumica e kapaciteteve raketore mbeten “të papërdorura” në luftën me SHBA-në

Presidenti ukrainas Zelenskyy mbërrin në Azerbajxhan për t’u takuar me presidentin Aliyev

Presidenti ukrainas Zelenskyy mbërrin në Azerbajxhan për t’u takuar me presidentin Aliyev

Privohet nga liria 58 vjeçari nga Shkupi, dyshohet se e ka përdhunuar një 13 vjeçare

Privohet nga liria 58 vjeçari nga Shkupi, dyshohet se e ka përdhunuar një 13 vjeçare

BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë

BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë

Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze

Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze

VMRO-DPMNE kritikon Filipçen dhe LSDM-në për mungesë vizioni politik

VMRO-DPMNE kritikon Filipçen dhe LSDM-në për mungesë vizioni politik