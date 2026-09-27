Aliti: Kjo gjykatë është marrë me gjithçka përpos se me drejtësi

Aliti: Kjo gjykatë është marrë me gjithçka përpos se me drejtësi

Rafiz Aliti, gjatë fjalimit të tij para protestuesve tha se gjykata e formuar me motive politike pa asnjë argument dënoi krerët e UÇK-së.
“Krerët e UÇK-së dhe njëkohësisht liderët janë mbajtur peng në Hagë për vite me radhë larg familjeve të tyre. Janë regrutuar dëshmitarë të rrejshëm nga BIA serbe dhe gjykatësi Jack Smith. Pikërisht dëshmitë e tyre të kafeneve luajtën rol në shqiptimin e dënimit”, tha Rafiz Aliti, komandant Mësuesi, raporton SHENJA.
Ai tha se nuk duhet të harruar kurrë se që çmimi që pagoi Kosova për lirinë është mbi 15 mijë të vrarë dhe mbi 1 milionë të zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Mësuesi tha se kriminelet serb nuk u përballën me drejtësinë dhe janë të lirë dhe lëvizin lirshëm nëpër botën.

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