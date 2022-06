ALI PAJAZITI: SOCIOLOGU ME PERFORMANCËN MË TË LARTË NË RMV

Sipas AD Scientific Index 2022, një sistem ky që bën vlerësime të revistave, universiteteve, që rangon dhe analizon performancat shkencore dhe vlerën e shtuar të produktivitetit shkencor të shkencëtarëve individualë në pesë vitet e fundit sipas i10 index, h-index dhe Google Scholar, në bazë të nëntë parametrave dhe 12 subjekteve, profesori i Universitetit të Europës Juglindore, sociologu i dalluar shqiptar Ali Pajazitime 320 citime shpallethulumtuesi më lartë i ranguarnë fushën e vet (sociologji), duke lënë pas vetes për 235 vende sociologun e dytë nga vendi ynë. AD Scientific Index matjen e bën në subjektet Agrikulturë & pylltari, Arte, dizajn, arkitekturë, Biznes & menaxhment, ekonomiks &ekonometriks, Arsim, Inxhinieri dhe Teknologji, Histori, Filozofi, Teologji, Drejtësi / Drejtësi dhe Studime Ligjore, Shkenca Mjekësore dhe Shëndetësore, Shkenca Natyrore, Shkenca Sociale dhe të tjera, në 256 degë, duke vënën nën llupë 14,191 institucione, 216 shtete, 10 rajone të botës (Afrikë, Azi, Evropë, Amerika e Veriut, Oqeani, Liga Arabe, EECA [Emerging Europe and Central Asia], BRICS, Amerikë Latine dhe COMESA [The Common Market for Eastern and Southern Africa]). Përndryshe punimet e Pajazitit janë shfrytëzuar në artikuj e libra akademikë në ShBA, Kanada, Angli, Spanjë, Çeki, Poloni, Turqi, Gjeorgji, Indi, Afrikë të Jugut, Malajzi, Australi etj. Është cituar në publikime të shtëpive botuese dhe platformave prestigjioze si Routledge, Palgrave Macmillan, Springer, IOS Press, Brill, Taylor & Francis dhe De Gruyter.