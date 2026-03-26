Ali Ahmeti, zhvilloi takim me kryetarët e emëruar të degëve të BDI-së

Sot, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, zhvilloi takim me kryetarët e emëruar të degëve të BDI-së. Në këtë takim u diskutua për zhvillimet aktuale politike në vend, si dhe për konsolidimin dhe strukturimin edhe më të fuqishëm të degëve të partisë në të gjitha nivelet e organizimit.
“BDI është parti politike serioze, e cila gjithmonë ka treguar përgjegjshmëri të lartë në organizim dhe strukturim, si dhe në adresimin e kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. Angazhimi ynë mbetet i vazhdueshëm për forcimin e strukturave partiake dhe përfaqësimin sa më dinjitoz të interesave të qytetarëve.
BDI mbetet përfaqësuese e vërtetë e qytetarëve, e ndërtuar mbi besimin e tyre ndër vite. Ky besim është përgjegjësi dhe obligim për ne që të vazhdojmë me përkushtim, seriozitet dhe punë konkrete në shërbim të qytetarëve dhe të ardhmes së vendit”, thonë nga kjo parti.

Të ngjajshme

Borë në Kodrën e Diellit, komunikacioni zhvillohet pa pengesa

Borë në Kodrën e Diellit, komunikacioni zhvillohet pa pengesa

Rubio: Është bërë përparim në negociatat me Iranin

Rubio: Është bërë përparim në negociatat me Iranin

Halil Snopçe tregon për raportet ASH-BDI në komunën e Gostivarit

Halil Snopçe tregon për raportet ASH-BDI në komunën e Gostivarit

A i njeh miqtë e Taravarit në Akademinë e Shkencave të Beogradit? Përgjigjet Snopçe

A i njeh miqtë e Taravarit në Akademinë e Shkencave të Beogradit? Përgjigjet Snopçe

Snopçe: ASH u goditë nga të gjitha anët, Taravari edhe një mandat në krye të partisë

Snopçe: ASH u goditë nga të gjitha anët, Taravari edhe një mandat në krye të partisë

A më lehtë shkrirja e partisë në BDI apo rikonstruimi i ASH-së? Ja çfarë thotë Snopçe

A më lehtë shkrirja e partisë në BDI apo rikonstruimi i ASH-së? Ja çfarë thotë Snopçe