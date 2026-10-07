Ali Ahmeti uron Justina Shiroka-Pulën: Stabiliteti institucional dhe interesi shtetëror mbi atë partiak

Ali Ahmeti uron Justina Shiroka-Pulën: Stabiliteti institucional dhe interesi shtetëror mbi atë partiak

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj në postin e Presidentes së Republikës së Kosovës.

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Në një reagim pas zhvillimeve politike në Kosovë, Ahmeti ka vlerësuar arritjen e një zgjidhjeje institucionale, duke e cilësuar atë si dëshmi të pjekurisë politike dhe përgjegjësisë shtetërore të autoriteteve të Kosovës.

“Me një vëmendje të veçantë, sonte përcolla pjekurinë politike dhe përgjegjësinë e lartë shtetërore të autoriteteve politike të Kosovës, të cilat arritën të gjejnë zgjidhje për krizën politike, duke shmangur zgjedhjet e reja të parakohshme parlamentare dhe duke zgjedhur në krye të shtetit Prof. Dr. Justina Shiroka-Pula”, ka shkruar Ahmeti.

Ai ka theksuar se stabiliteti institucional, interesat e qytetarëve dhe interesi shtetëror duhet të jenë prioritet mbi interesat partiake.

Sipas Ahmetit, Kosova, si shteti më i ri i Evropës, është ndërtuar mbi sakrificën e qytetarëve të saj dhe mbështetjen e aleatëve ndërkombëtarë.

Ahmeti i ka drejtuar urime të veçanta presidentes së sapozgjedhur, duke i uruar sukses, urtësi dhe arritje në ushtrimin e detyrës së re.

“Presidente Prof. Dr. Justina Shiroka-Pula, urime për përgjegjësinë e re dhe detyrën e lartë shtetërore! Ju uroj shumë sukses, urtësi dhe arritje në ushtrimin e këtij misioni të rëndësishëm në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj”, ka deklaruar Ahmeti.

Në fund të mesazhit, kreu i BDI-së ka uruar Republikën e Kosovës, duke bërë thirrje për stabilitet, unitet dhe përgjegjësi në funksion të së ardhmes së brezave të rinj.

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