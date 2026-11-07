Ali Ahmeti u bën thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës për pjesëmarrje masive në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar

Ali Ahmeti u bën thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës për pjesëmarrje masive në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, u ka bërë thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës që të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar, të cilat mbahen nesër, më 8 nëntor. Përmes një mesazhi publik, Ahmeti ka theksuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për përfaqësimin politik dhe institucional të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

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Ai ka vlerësuar se pjesëmarrja në votime nuk përbën vetëm ushtrim të së drejtës demokratike, por edhe përgjegjësi për ruajtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar shqiptar.

Ahmeti ka nënvizuar se çdo votë është një zë për dinjitetin, barazinë dhe të ardhmen e shqiptarëve në Luginë, duke bërë thirrje që qytetarët të mos e humbin mundësinë për të kontribuar në përfaqësimin e tyre institucional.

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