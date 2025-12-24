Ali Ahmeti tregon se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së për të bashkëpunuar me VMRO-DPMNE-në

Ali Ahmeti tregon se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së për të bashkëpunuar me VMRO-DPMNE-në

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti në emisionin “Debat në Shenja”, i pyetur se si janë raportet me VMRO-DPMNE-së, pasi në kongresin e partisë, ishte i pranishëm Sekretari Gjeneral i VMRO-së, Ahmeti tha se në kongresin e BDI-së kanë qenë të ftuar gjitha partitë.
I pyetur se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së, për të bashkëpunuar me VMRO-në, Ahmeti tha se sa u takon zgjedhjeve, ata në çdo kohë janë të gatshëm dhe kërkojnë zgjedhje.
“BDI ka parimet e veta, ka kornizën e vete që nuk e tejkalon, është Marrëveshja e Ohrit e cila duhet të zbatohet në përpikshmëri, është Marrëveshja e Prespës, që duhet të respektohet dhe zbatohet, është Marrëveshja për Fqinjësi të mirë, që këtyre tre Marrëveshjeve historike për stabilitetin e Maqedonisë dhe ardhmërinë, kemi vlerësuar se duhet t’i shtohet edhe një Marrëveshje, Marrëveshja Komëbtare për zhvillim e përparim”, deklaroi Ali Ahmeti në emisionin “Debat në Shenja”.

MARKETING

Të ngjajshme

12 shtete evropiane, Kanadaja dhe Japonia dënojnë miratimin izraelit të vendbanimeve të reja kolone në Bregun Perëndimor

12 shtete evropiane, Kanadaja dhe Japonia dënojnë miratimin izraelit të vendbanimeve të reja kolone në Bregun Perëndimor

Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptarë më 19 tetor? Përgjigjet Ahmeti

Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptarë më 19 tetor? Përgjigjet Ahmeti

Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!

Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!

Ali Ahmeti: BDI kurrë nuk ka qenë më e fortë se sot!

Ali Ahmeti: BDI kurrë nuk ka qenë më e fortë se sot!

Ali Ahmeti: Shumë pak VMRO dhe LSDM kanë punuar me maqedonasit për t’ua sqaruar Marrëveshjen e Ohrit

Ali Ahmeti: Shumë pak VMRO dhe LSDM kanë punuar me maqedonasit për t’ua sqaruar Marrëveshjen e Ohrit

Ahmeti: Shqiptarët nga të diskriminuar u bënë faktor shtetformues, para një viti e gjysmë Maqedoninë e lash me kryeministër shqiptarë

Ahmeti: Shqiptarët nga të diskriminuar u bënë faktor shtetformues, para një viti e gjysmë Maqedoninë e lash me kryeministër shqiptarë