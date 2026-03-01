Ali Ahmeti: Solidaritet i plotë me SHBA-në dhe çdo përpjekje për të mbrojtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë globale
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në botë dhe sulmin e SHBA ndaj Iranit, duke thënë se qëndrimi i tyre është I qartë dhe i palëkundur: solidaritet i plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me çdo përpjekje për të mbrojtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë globale.
“Aleanca me SHBA-në nuk është vetëm një orientim diplomatik. Ajo është një përcaktim strategjik dhe vleror. Është zgjedhja jonë për të qenë në anën e demokracisë, të lirive themelore, të shtetit të së drejtës dhe të përgjegjësisë ndërkombëtare. Vendi ynë, e veçanërisht populli shqiptar e di mirë se çfarë do të thotë mbështetja amerikane në momentet vendimtare të historisë sonë, prandaj edhe sot ne qëndrojmë përkrah partnerit tonë më të madh strategjik.
Sulmet dhe aktet destabilizuese të Iranit që cenojnë sigurinë e vendeve të Gjirit dhe kërcënojnë arkitekturën e brishtë të paqes në Lindjen e Mesme nuk i shërbejnë askujt. Ato nuk i shërbejnë zhvillimit, nuk i shërbejnë bashkëjetesës dhe as aspiratave legjitime të popujve për prosperitet. Çdo regjim që zgjedh konfrontimin mbi bashkëpunimin dhe eksportin e krizave mbi dialogun, e vendos veten në kundërshtim me frymën e kohës sonë.
Ne besojmë se siguria në Gjirin Persik dhe në Lindjen e Mesme është një interes global. Liria e qarkullimit, stabiliteti energjetik, lufta kundër terrorizmit dhe mbrojtja e rendit ndërkombëtar janë përgjegjësi të përbashkëta. Në këtë kuadër, roli i Shteteve të Bashkuara mbetet i pazëvendësueshëm si garant i ekuilibrave dhe si faktor stabiliteti.
Shqiptarët kanë zgjedhur rrugën perëndimore pa ekuivoke. Ne jemi pjesë e aleancës së vlerave, pjesë e komunitetit euroatlantik dhe kontribuues aktiv në paqen dhe sigurinë kolektive. Mbështetja jonë për SHBA-në është mbështetje për një botë më të sigurt, më të drejtë dhe më të lire”, ka shkruar Ahmeti. /SHENJA/