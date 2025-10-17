Ali Ahmeti mesazh në Tiranë: Liria e Kosovës nuk është arenë politike dhe ndasi shqiptare

Ali Ahmeti mesazh në Tiranë: Liria e Kosovës nuk është arenë politike dhe ndasi shqiptare

Kreu i BDI, Ali Ahmeti thotë se liria e ish krerëve të UÇK, është e vonuar. Në tubimin në Tiranë, Ahmeti dha një mesazh, ku deklaroi se shqiptarët duhet të jenë të bashkuar për kauzën e UÇK.

Ahmeti shtoi se liria e Kosovës nuk është arenë politike dhe ndasi për shqiptarët.

“UÇK ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe nuk ka shkelur ligjet e luftës. Është dëshmuar nga gjykata ndërkombëtare dhe vendore. U dëshmua edhe nga dëshmitë amerikane dhe britanike në Hagë. Gjykimi shfaqi botërisht që UÇK ishte partnere e NATO-s amerikës dhe Evropës.

Dëshmitë konfirmuan se jemi partnerë të Uashingtonit dhe Brukselit. Liria e tyre është e vonuar duhet të vijë menjëherë, pa asnjë vonesë shtesë. Ka akoma në mesin tonë, ca që i shërbejnë agjentëve ruso-serbe, duke shpërndarë propaganda dashakeqe, pa qenë të vetëdijshëm që i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë politike, nuk është fushë pjellore për ndasi. Duhet të bashkohemi, të bëhemi bashkë, siç u bashkuam për Kosovën Republikë, Shqipërinë në NATO.”, theksoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Bilall Kasami: Me VLEN-in sollëm 80 milionë euro për komunat shqiptare

Bilall Kasami: Me VLEN-in sollëm 80 milionë euro për komunat shqiptare

Izet Mexhiti: VLEN foli për projekte, ata tjerët për folklorizma

Izet Mexhiti: VLEN foli për projekte, ata tjerët për folklorizma

Ibrahimi nga Tetova: Shtatëshja do t’ia fikë dritat AKI-së dhe BDI-së

Ibrahimi nga Tetova: Shtatëshja do t’ia fikë dritat AKI-së dhe BDI-së

Arben Fetai në Tetovë: U ktheva nga Belgjika për ndryshim, jo për karrierë

Arben Fetai në Tetovë: U ktheva nga Belgjika për ndryshim, jo për karrierë

Mendi Qyra: Kam mbështetje nga VLEN dhe në mënyrë indirekte nga Qeveria

Mendi Qyra: Kam mbështetje nga VLEN dhe në mënyrë indirekte nga Qeveria

Mbyllet tubimi në Tiranë, mijëra shqiptarë në mbështetje të UÇK-së

Mbyllet tubimi në Tiranë, mijëra shqiptarë në mbështetje të UÇK-së