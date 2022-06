Ali Ahmeti: Hajde t’i shpallim luftë korrupsionit, por jo vetëm me llafe

Ali Ahmeti tha se këtë verë do të vendosen themelet e korridorit tetë. Ai i bëri thirrje të gjithë faktorëve në vend, institucioneve, medieve, gjyqësorit, organizatave joqeveritare që të luftohet korrupsioni.

“T’i hapim front korrupsionit, dhe ta ç’rrënjosim jo me llafe, propagandë e shpifje, por me denoncime konkrete jo gjueti shtrigash. Komuniteti ndërkombëtar dhe gjithë partitë politike në vend i porosisë se tek BDI-jë do të vazhdoni ta keni partnerin besnik të fjalës dhe të veprave, të idealeve dhe të vlerave,m frontmen në betejat”, tha Ali Ahmeti, raporton SHENJA.

Ai tha se 20 vjetori i BDI-së, i dedikohet rinisë.