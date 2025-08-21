Ali Adem largohet nga FC Shkupi, firmos me Makedonija Gj.P.

Mesfushori Ali Adem është larguar nga FC Shkupi dhe është transferuar te skuadra e Makedonija Gjorçe Petrovit. 24 vjeçari e ka mbyllur aventurën e tij të tretë me Shkupin dhe në vijim të këtij sezoni të ri do të kontribojë për skuadrën që u rikthye në elitë, ku për të cilët do të jetë një përforcim i madh në garën për mbijetesë.

Ali Adem karrierën e tij profesionale e ka nisur te Vardari, teksa gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe në Greqi për Arisin dhe Verian, përderisa në Shqipëri ishte pjesë e Flamurtarit.

Kujtojmë se skuadra e Makedonija Gjorçe Petrov pas dy xhirove të para në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut, ka dy humbje, teksa shansin për pikët e para do ta kërkojë në fundjavë kundër Sileksit.

