Alexander Isak pritet t’i humbasë milionat pasi u transferua te Liverpooli
Pavarësisht se nuk ka kërkuar zyrtarisht largimin, Alexander Isak do të humbasë një shumë të konsiderueshme pasi Neëcastle ka negociuar përjashtimin e pagesës së “besnikërisë” nga transferimi i tij rekord në Liverpool.
Pas javësh të tëra spekulimesh, Liverpool ka arritur më në fund marrëveshje për të transferuar sulmuesin suedez.
Megjithatë, në detaje të tjera të marrëveshjes është bërë e ditur se Isak nuk do të përfitojë asnjë shpërblim për besnikëri nga Neëcastle, pasi kjo klauzolë është përjashtuar gjatë negociatave për kalimin e tij në ‘Anfield’, sipas gazetarit Craig Hope.
Martin Salisbury, jurist dhe pedagog në University Campus of Football Business, shpjegon se kërkesa zyrtare për transferim nga vetë lojtari mund të sjellë penalitete të mëdha financiare.
“Duke mos dorëzuar një kërkesë për transferim, lojtari ruan vlerën e kontratës së tij, që do të thotë se mund të kërkojë më shumë nga kontratat e paplotësuara kur shitet”, citohet në një raport të BBC.
Isak kishte shprehur dëshirën për t’u larguar nga Newcastle gjatë verës dhe u përjashtua nga planet e parasezonit të skuadrës.
Më vonë, ai mungoi edhe në ndeshjet e Ligës Premier kundër Aston Villa, Liverpool dhe Leeds.