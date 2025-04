Aleanca e ‘Selës’: Takimi Mickoski-Filipçe, për të mbrojtur njëri-tjetrin, oligarkinë maqedonse dhe forcim i shtetit monoetnik

Takimi i sotëm mes kryeministrit Hristijan Mickoski dhe liderit pro forma të opozitës së kontrolluar maqedonase, Venko Filipçe, është vetëm një shpërfaqje e projektit “Maqedonia përsëri e jotja”, e sponzorizuar nga oligarkia maqedonase dhe nga “sërbski svet”.

Se çfarë do të flasin Mickoski dhe Filipçe është e ditur. Ky i fundit bashkë me të gjithë miqt e tij do të shpëtojnë nga çdo përgjegjësi ligjore për bëmat e tyre, ndërsa të dy bashkë do të projektojnë sistemin e ri që do të vazhdojë të godet shqiptarët, të deshqiptarizojë shtetin, të përndjek shqiptarët dhe të forcojë regjimin monoetnik.

Pyesim koalicionin e partive shqiptare VLEN, që pa legjitimitet rijnë në Qeverinë ku si përfill askush, çfarë duhet të ndodh më shumë që të kthjellen, të reflektojnë dhe të refuzojnë rolin e vasalëve që për këto 9 muaj ju ka kushtuar shumë shtrenjtë shqiptarëve.

– Aleanca për Shqiptarët –

