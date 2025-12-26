Aleanca e Selës mbledh nesër kuvendin e pestë në Shkup

Aleanca për Shqiptarët, e udhëhequr nga Ziadin Sela, ka njoftuar përmes një komunikate për media se të shtunën, më 27 dhjetor, do të mbajë kuvendin e pestë të partisë në Shkup, pas vendimit për të dalë nga koalicioni me AKI-në.

Ndërkohë, kryetari i komunës së Çairit, Izet Mexhiti, gjatë një emisioni një ditë më parë paralajmëroi mundësinë e bashkimit të ASH-së me partinë VLEN dhe përfshirjen e saj në qeverisjen e vendit. Nuk është ende e qartë nëse në kuvendin e së shtunës do të diskutohet kjo çështje.

Ziadin Sela vazhdon të presë vulat e partisë në procesin ligjor mes tij dhe Arben Taravarit, ndërsa në zgjedhjet e fundit thuhet se Sela ka regjistruar subjektin e tij të ri politik.

