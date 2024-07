Aleanca e “Selës”: Gjuha e Vuçiçit do të jetë edhe më tej pjesë e vokabularit të Hristjan Mickovskit

Ambasadorët e vendeve mike dhe partnerëve tonë strategjik janë udhërrefyes si duhet të arrijmë deri tek anëtarësimi i plotë i Maqedonisë së Veriut në BE.

Maqedonia e Veriut nuk është në një planet tjetër, por pjesë gjeografike, kulturore, sociale dhe politike perëndimore.

Ndjejmë keqardhje që VMRO po rikthehet si me kuadro, si me politika në kohën e Gruevskit. Nga ana tjetër, na vjen mirë që kjo fytyrë e vërtetë dhe e pareformuar e VMRO-së do i senzibilzojë krejt ato faktorë që për pak desh harruan nga vijnë këto njerëz.

Gjuha e Vuçiçit do të jetë edhe më tej pjesë e vokabularit të Hristjan Mickovskit.

Kapja dhe disiplinimi i gjyqësorit nga VMRO është obsesion i vjetër dhe e dënojmë ashpër çdo tentativë të tillë.

– Aleanca për Shqiptarët –

MARKETING