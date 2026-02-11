Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës February 11, 2026 Kosovë, Lajme, toplajm Albuena Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, u zgjodh kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ajo mori 66 vota nga deputetë. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Rutte sërish i kërkon Vuçiqit llogaridhënie për ngjarjet në Banjskë February 11, 2026 Mexhiti e quajti “ministër i kanabisit”, reagon Taravari: Do të ngre padi! February 11, 2026 (VIDEO) Kanali fekal i Hasanbegut helmon banorët, qytetarët alarmojnë për epidemi February 11, 2026 (VIDEO) Sindikatat nesër bllokojnë Odën Ekonomike, kërkojnë rritjen e pagave February 11, 2026 (VIDEO) Kuvendi do ta forcojë mbikqyrjen e parasë publike February 11, 2026 (VIDEO) Prokurori Bubevski do ta padisë avokaten Kadriu February 11, 2026