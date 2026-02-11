Albin Kurti votohet për kryeministër, merr mandatin e tretë
Albin Kurti dhe kabineti i tij ka marrë votat e nevojshme për qeverinë e re të Kosovës.
Deputetët dhanë 66 vota pro qeverisë së re të Albin Kurtit.
Ndërsa kjo do të jetë përbërja e kabinetit të Kurtit:
Albin Kurti, Kryeministër
Glauk Konjufca, Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër i Jashtëm
Donika Gërvalla, Zëvendëskryeministër i dytë dhe Ministre e Drejtësisë
Fikrim Damka, Zëvendësministër i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim
Hekuran Murati, Ministër i Financave
Andin Hoti, Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare
Ejup Maqedonci, Ministër i Mbrojtjes
Xhelal Sveçla, Ministër i Punëve të Brendshme
Lulëzon Jagxhiu, Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit
Arben Vitia, Ministër i Shëndetësisë
Hajrulla Çeku, Ministër i Arsimit dhe Shkencës
Saranda Bogujevci, Ministër i Kulturës
Elbert Krasniqi, Ministër Administrimit të Pushtetit
Blerim Gashani, Ministër i Sportit
Fitore Pacolli, Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Armend Muja, Ministër i Bujqësisë
Dimal Basha, Ministër i Infrastrukturës
Mimoza Kusari, Ministre e Tregtisë
Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë
Nenad Rashiq, Ministër për Komunitete dhe Kthim
Rasim Demiri, Ministër për Zhvillim Rajonal