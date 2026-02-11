Albin Kurti votohet për kryeministër, merr mandatin e tretë

Albin Kurti dhe kabineti i tij ka marrë votat e nevojshme për qeverinë e re të Kosovës.

Deputetët dhanë 66 vota pro qeverisë së re të Albin Kurtit.

Ndërsa kjo do të jetë përbërja e kabinetit të Kurtit:

Albin Kurti, Kryeministër

Glauk Konjufca, Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër i Jashtëm

Donika Gërvalla, Zëvendëskryeministër i dytë dhe Ministre e Drejtësisë

Fikrim Damka, Zëvendësministër i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim

Hekuran Murati, Ministër i Financave

Andin Hoti, Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare

Ejup Maqedonci, Ministër i Mbrojtjes

Xhelal Sveçla, Ministër i Punëve të Brendshme

Lulëzon Jagxhiu, Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit

Arben Vitia, Ministër i Shëndetësisë
Hajrulla Çeku, Ministër i Arsimit dhe Shkencës
Saranda Bogujevci, Ministër i Kulturës

Elbert Krasniqi, Ministër Administrimit të Pushtetit

Blerim Gashani, Ministër i Sportit

Fitore Pacolli, Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Armend Muja, Ministër i Bujqësisë

Dimal Basha, Ministër i Infrastrukturës

Mimoza Kusari, Ministre e Tregtisë

Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë

Nenad Rashiq, Ministër për Komunitete dhe Kthim

Rasim Demiri, Ministër për Zhvillim Rajonal

