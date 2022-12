Alarmuese, Gostivari dhe Tetova me ajër më të ndotur se Daka në Bangladesh

Gostivari me indeks të ndotjes së ajrit 314 është qytet më i ndotur se qyteti më i ndotur në botë, Daka, Bangladesh, ku indeksi i ndotjes është 259. Ajri në Tetovë është më i ndotur se Daka, me indeks 282 Strumica, me 251, është gjithashtu më e ndotur se megalopoli i Nju Delhit, i cili renditet i dyti në botë, dhe Manastiri thith të njëjtin ajër të ndotur si Nju Delhi – me një indeks 226. Kjo është arsyeja pse një lokacion në Shkup është “udhëheqës” mbi të gjitha.

Ajri shumë i ndotur është edhe në Kërçovë, Veles, Novosellë…

Shkupi është në vendin e 12-të me të njëjtin ajër “cilësor” si në Shangai, i cili ndoshta është një qytet 25 herë më i madh se Shkupi.

Për sa industri ka në qytetin më të madh kinez, nuk keni nevojë të shkruani rreshta teksti.

Por prandaj është një lokacion në Kisella Voda të Shkupit ku sonte, para orës 21, nëse besohet në stacionin matës joqeveritar, është matur indeksi i cilësisë së ajrit prej 364, që është ajri më i ndotur se Gostivari, cili qytet. Siç e pamë, mund të vihej në vendin e parë në botë, nëse në atë listë do të përfshiheshin edhe qytete më të vogla. /Telegrafi/