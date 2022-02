Alarmohet Barcelona, Gavi nuk është i kënaqur me ofertën e kontratë së re

Gavi është talenti i radhë që ka filluar shkëlqimin tek Barcelona këtë edicion.

Mesfushori i talentuar spanjoll ka zënë vend në formacionin bazë të katalunasve dhe edhe tek Kombëtarja e Spanjës falë formë fantastike që ka treguar.

Por kontrata e talentit të madh spanjoll me Barcelonën skadon në verën e vitit 2023 dhe palët po diskutojnë për rinovimin e saj.

Te Barcelona kanë prioritet rinovimin e kontratave me dyshen Gavi dhe Araujo, por njëjtë siç ka ndodhë me uruguaianin ashtu edhe spanjolli nuk është i kënaqur me ofertën e katalunasve.

Gazeta katalunase Sport ka raportuar se Gavi nuk ka qenë aspak i kënaqur me ofertën e parë të Barcelonës.

Si spanjolli ashtu edhe Araujo janë dëshmitar se klubi i ka vazhduar kontratat Pedrit e Ansu Fatit që kanë marrë paga vjetore rreth gjashtë milionë euro në sezon.

Gjithsesi skuadrat e mëdha tani janë alarmuar pas refuzimit të parë të Gavit, pasi Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Manchester City janë interesuar për të.

17-vjeçari këtë edicion ka zhvilluar 27 ndeshje në të gjitha garat, ku ka shënuar dy gola e ka asistuar në tre të tjerë.