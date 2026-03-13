Alarmohen gjigantët evropianë, Interi ia cakton çmimin Bastonit
Barcelona është e interesuar të afrojë një mbrojtës qendror këtë verë dhe një nga objektivat kryesorë mund të dalë në treg.
Mbrojtësi i Interit, Alessandro Bastoni, thuhet se ishte pranë nënshkrimit të një kontrate të re në Milano, por planet te zikaltërit duket se kanë ndryshuar.
Bastoni, 26 vjeç, u përmend si një nga objektivat kryesorë të Barcelonës para pushimit dimëror, por klubi katalanas nuk ishte i bindur për aftësinë e tij për të arritur një marrëveshje me Interin.
Reprezentuesi italian kishte lënë të kuptohej se edhe ai ishte i interesuar për një kalim te Barcelona, por në shkurt u raportua se ai do të qëndronte te Interi.
Megjithatë, situata mund të ndryshojë. Edhe pse është nën kontratë deri në vitin 2028, Interi po rishikon strategjinë e tij në afatin kalimtar dhe ka vendosur që vetëm Francesco Pio Esposito dhe Lautaro Martinez janë plotësisht të paprekshëm në skuadër.Për të gjithë lojtarët e tjerë, klubi është i gatshëm të shqyrtojë oferta nëse plotësohet vlerësimi i tyre. Sipas raportimeve të La Gazzetta dello Sport, Interi do të kërkonte rreth 70 milionë euro për të lejuar largimin e Bastonit.
Nga ana tjetër, Barcelona ka bërë të ditur se beson se mund të realizojë një transferim të madh gjatë kësaj vere.
Megjithatë, aftësia e klubit për të shpenzuar mbetet ende e paqartë. Edhe nëse katalanasit arrijnë të investojnë shumë për një lojtar, burime nga Katalonia thonë se prioriteti fillimisht do të jetë një sulmues, dhe vetëm më pas një mbrojtës qendror.