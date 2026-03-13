Alarmohen gjigantët evropianë, Interi ia cakton çmimin Bastonit

Barcelona është e interesuar të afrojë një mbrojtës qendror këtë verë dhe një nga objektivat kryesorë mund të dalë në treg.

Mbrojtësi i Interit, Alessandro Bastoni, thuhet se ishte pranë nënshkrimit të një kontrate të re në Milano, por planet te zikaltërit duket se kanë ndryshuar.

Bastoni, 26 vjeç, u përmend si një nga objektivat kryesorë të Barcelonës para pushimit dimëror, por klubi katalanas nuk ishte i bindur për aftësinë e tij për të arritur një marrëveshje me Interin.

Reprezentuesi italian kishte lënë të kuptohej se edhe ai ishte i interesuar për një kalim te Barcelona, por në shkurt u raportua se ai do të qëndronte te Interi.

Megjithatë, situata mund të ndryshojë. Edhe pse është nën kontratë deri në vitin 2028, Interi po rishikon strategjinë e tij në afatin kalimtar dhe ka vendosur që vetëm Francesco Pio Esposito dhe Lautaro Martinez janë plotësisht të paprekshëm në skuadër.Për të gjithë lojtarët e tjerë, klubi është i gatshëm të shqyrtojë oferta nëse plotësohet vlerësimi i tyre. Sipas raportimeve të La Gazzetta dello Sport, Interi do të kërkonte rreth 70 milionë euro për të lejuar largimin e Bastonit.

Nga ana tjetër, Barcelona ka bërë të ditur se beson se mund të realizojë një transferim të madh gjatë kësaj vere.

Megjithatë, aftësia e klubit për të shpenzuar mbetet ende e paqartë. Edhe nëse katalanasit arrijnë të investojnë shumë për një lojtar, burime nga Katalonia thonë se prioriteti fillimisht do të jetë një sulmues, dhe vetëm më pas një mbrojtës qendror.

MARKETING

Të ngjajshme

