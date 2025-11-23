Alarmë për bombë në një sallë sportive dhe një hotel në Shkup

Alarmë për bombë në një sallë sportive dhe një hotel në Shkup

Në numrin e emergjencës 112 mbrëmë (22.11.2025), në orën 20:51 dhe 21:17, janë pranuar dy telefonata që njoftonin për mjete shpërthyese të vendosura në sallën sportive “Jane Sandanski” dhe në hotelin ngjitur me të.

Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se menjëherë janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme nga policia dhe janë kryer kontrollet e detajuara, të cilat kanë konstatuar se bëhej fjalë për alarm të rremë.

Policia ka nisur procedurat për identifikimin e personave që kanë dërguar këto njoftime.

MARKETING

Të ngjajshme

Netanyahu kërcënon të vazhdojë sulmet ndaj Libanit dhe Gazës pavarësisht armëpushimit

Netanyahu kërcënon të vazhdojë sulmet ndaj Libanit dhe Gazës pavarësisht armëpushimit

Erdogan thotë se do ta telefonojë Putinin për të diskutuar ringjalljen e korridorit të drithërave

Erdogan thotë se do ta telefonojë Putinin për të diskutuar ringjalljen e korridorit të drithërave

Zelensky: Mirënjohës ndaj çdo lideri që mbështet Ukrainën

Zelensky: Mirënjohës ndaj çdo lideri që mbështet Ukrainën

Rritet numri i fëmijëve me infeksione respiratore, në Kozle kryhen nga 100 kontrolle në ditë

Rritet numri i fëmijëve me infeksione respiratore, në Kozle kryhen nga 100 kontrolle në ditë

(VIDEO) Katër vjet nga tragjedia me 45 viktima, rasti ende pa epilog gjyqësor

(VIDEO) Katër vjet nga tragjedia me 45 viktima, rasti ende pa epilog gjyqësor

(VIDEO) LSDM: Ministri i Bujqësisë i ikën përgjegjësisë për Fondet Ipard

(VIDEO) LSDM: Ministri i Bujqësisë i ikën përgjegjësisë për Fondet Ipard