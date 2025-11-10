Alarm te Real Madridi, shqetësohen për rënien graduale të formës së Kylian Mbappe

Te Real Madridi po rritet shqetësimi për rënien e lehtë të formës së Kylian Mbappe në javët e fundit.

Sulmuesi francez ka qenë lojtari më i rrezikshëm i “Los Blancos” këtë sezon, duke shënuar mbi 50 për qind të golave të skuadrës – plot 18 gola në 15 ndeshje. Megjithatë, Mbappe nuk ka arritur të shënojë në dy ndeshjet e fundit, të cilat përkoinë edhe me faktin që Real Madrid nuk ka arritur të fitojë asnjërën prej tyre.

Kjo ka bërë që brenda klubit të ketë një ndjenjë shqetësimi se forma e yllit francez mund të jetë në rënie.

Në ndeshjen ndaj Liverpoolit, Mbappe ishte më aktiv se kushdo tjetër në sulm: pati më shumë goditje drejt portës (tre), realizoi pesë driblime dhe ishte i përfshirë në 46 aksione ofensive. Edhe pse nuk shënoi, ai mbeti pika më e ndritshme e madrilenëve në sulm.

Ndërsa ndaj Rayo Vallecanos, performanca e tij ra dukshëm, ashtu si edhe e pjesës tjetër të skuadrës. Megjithatë, Mbappe vazhdoi të ishte lojtari me më shumë tentativa (tre goditje) dhe u përpoq të krijonte rrezik individualisht, pa sukses.

Te Real Madrid shpresojnë që pauza ndërkombëtare ta ndihmojë 26-vjeçarin të qetësojë mendjen dhe të rikthehet me formën e zakonshme kur të rifillojë kampionati.

 

