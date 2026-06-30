Alarm në SHBA, 162 milionë njerëz në rrezik nga nxehtësia dhe zjarret
Rreth 162 milionë amerikanë nga 35 shtete janë nën alarm për shkak të nxehtësisë ekstreme ndërsa zjarret vdekjeprurëse vazhdojnë në pjesën perëndimore të SHBA-së, me nxehtësinë që pritet të intensifikohet gjatë javës, transmeton Anadolu.
Qytetet në zonën e rrezikut përfshijnë rajonet Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Çikago, Minneapolis, St. Louis, Nashville, Atlanta, Orlando dhe Cleveland, sipas NBC News, duke cituar Shërbimin Kombëtar të Motit. Vapa ka të ngjarë të vazhdojë në të gjithë SHBA-në qendrore këtë javë, duke u përhapur në verilindje nga e mërkura dhe duke zgjatur deri në fundjavën e festave.
Rreziku i nxehtësisë nga njëra-tjetra deri në ekstreme vazhdon, me netët e ngrohta që kufizojnë lehtësimin dhe rrisin rreziqet për shëndetin. Kulmi i nxehtësisë pritet të jetë nga e enjtja deri të shtunën në të gjithë Midwest-in, Liqenet e Mëdha, Atlantikun e Mesëm dhe Verilindjen, me gati 100 rekorde ditore që mund të barazohen ose të thyhen deri më 4 korrik.
Qyteti i New Yorkut mund të arrijë 35 gradë Celsius të premten me një indeks nxehtësie prej 41 gradë Celsius. Washingtoni dhe Raleigh, Karolina e Veriut, mund të arrijnë 39 gradë Celsius, me indekse të nxehtësisë rreth 42 gradë Celsius dhe 42 gradë Celsius.
Kryebashkiaku i Çikagos, Brandon Johnson i paralajmëroi banorët të hënën të përgatiten për nxehtësi ekstreme që “mund të jetë shumë e rrezikshme”. Qyteti është nën një paralajmërim për nxehtësi ekstreme deri të mërkurën, sipas Mike Bardou të Shërbimit Kombëtar të Motit.
Ndërkohë, zjarret u përhapën në të gjithë pjesën e brendshme perëndimore të SHBA-së gjatë fundjavës, veçanërisht në Utah dhe Kolorado. Rreth dy milionë njerëz ishin nën alarm zjarri të hënën në të gjithë Arizonën, Koloradon, New Mexicon, Utah dhe pjesë të Wyomingut, Dakotës së Jugut dhe Nebraskës.
Tre zjarrfikës u vranë në kufirin Kolorado-Utah, tha shefi i Shërbimit të Zjarrfikësve të Wildlandit, Brian Fennessy, duke shtuar se dy zjarrfikës të tjerë u plagosën.
Zjarri Cottonwood në jugperëndim të Utah ka djegur mbi 93 mijë hektarë dhe mbetet vetëm 4 për qind i kontrolluar, sipas WatchDuty.com. Më shumë se 50 zjarre të mëdha janë aktive në të gjithë vendin, duke mbuluar mbi 460 mijë, tha Qendra Kombëtare Ndërinstitucionale e Zjarrfikësve.
Alarmet për cilësinë e ajrit mbeten në fuqi në pjesën më të madhe të Kolorados për shkak të tymit të zjarreve.