Alarm në Kinë, disa rajone preken nga stuhitë e rërës
Autoritetet kineze kanë aktivizuar një plan emergjence të “Nivelit IV” për ngjarje ekstreme të motit.
”Nga e premtja deri të dielën, disa rajone veriore mund të goditen nga erëra të forta dhe stuhi rëre”, theksoi Administrata Meteorologjike e Kinës, duke aktivizuar një plan emergjence të Nivelit IV.
Të premten, Qendra Kombëtare Meteorologjike (NMC) lëshoi alarme të verdha për erëra të forta dhe stuhi rëre, së bashku me një alarm blu për një valë të ftohtë.
Sipas NMC-së, erëra të forta priten në zona të tilla si Xinjiang, Mongolia e Brendshme, Gansu, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, si dhe në Kinën veriore, verilindje dhe Gadishullin Shandong.
Kina ka një sistem paralajmërimi për motin me katër nivele, ku e kuqja është më e ashpra, e ndjekur nga portokallia, e verdha dhe bluja.
Sistemi i reagimit ndaj emergjencave gjithashtu ka katër nivele, ku Niveli I është më i ashpri.