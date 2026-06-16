Alarm në Kanalin anglez! Anija luftarake ruse qëllon me armë zjarri jahtin me flamur britanik
Një incident i pazakontë dhe potencialisht i rrezikshëm në Kanalin Anglez ka ngritur shqetësime të reja për përshkallëzimin e tensioneve mes Britanisë së Madhe dhe Rusisë. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka konfirmuar se ka nisur një hetim urgjent pas raportimeve se një anije luftarake ruse dyshohet se hapi zjarr në afërsi të një jahti me flamur britanik në ujërat ndërkombëtare pranë Kanalit Anglez.
Sipas informacioneve paraprake, ekuipazhi i jahtit raportoi se një fregatë ruse e klasit “Admiral Grigorovich” qëlloi me armë zjarri nga një distancë prej rreth 500 jardësh, ndërsa mjeti lundrues civil po i afrohej anijes ushtarake në zonën detare midis Ishullit Wight dhe brigjeve të Normandisë. Incidenti raportohet të ketë ndodhur rreth orës 11:40 të paradites së së martës, rreth 20 milje detare në jug të Ishullit Wight. Autoritetet britanike kanë bërë të ditur se nuk ka raportime për të lënduar apo dëme materiale, ndërsa ngjarja po hetohet për të përcaktuar saktësisht rrethanat dhe natyrën e të shtënave.
Tensione në rritje mes Londrës dhe Moskës
Ngjarja vjen në një moment të marrëdhënieve tepër të tensionuara mes Londrës dhe Moskës, të cilat janë përkeqësuar ndjeshëm që prej nisjes së luftës në Ukrainë. Vetëm pak ditë më parë, forcat speciale britanike ndërmorën një operacion për ndalimin dhe kontrollin e anijes cisternë ruse “Smyrtos”, e lidhur me të ashtuquajturën “flota në hije”, e përdorur sipas autoriteteve perëndimore për të shmangur sanksionet ndërkombëtare ndaj Rusisë.
Në të njëjtën kohë, qeveria britanike ka shpallur një paketë të re sanksionesh kundër sektorit rus të energjisë dhe rrjetit të anijeve që dyshohet se ndihmojnë eksportin e naftës ruse jashtë kufizimeve ndërkombëtare.
Analistët vlerësojnë se incidenti i fundit mund të interpretohet si një demonstrim force nga Moska në një nga korridoret detare më të rëndësishme të Evropës. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga autoritetet ruse lidhur me akuzat e ngritura nga pala britanike. Hetimet britanike pritet të hedhin më shumë dritë mbi ngjarjen dhe të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për një keqkuptim operacional apo për një provokim të qëllimshëm në një periudhë tensionesh të larta gjeopolitike.