Alarm në centralin bërthamor të Cernobilit, kupola nuk e bllokon më rrezatimin

Predha mbrojtëse në termocentralin bërthamor të Çernobilit, në Ukrainën e shkatërruar nga lufta, e cila u ndërtua për të parandaluar rrjedhjet e rrezatimit pas aksidentit të vitit 1986, nuk mund ta përmbushë më plotësisht funksionin e saj, pasi është dëmtuar nga një sulm me dron, njoftoi të premten Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA).

Agjencia iu referua një sulmi për të cilin Kievi ka fajësuar Moskën, e cila nga ana e saj ka mohuar përgjegjësinë.
IAEA shpjegoi se një inspektim i kryer javën e kaluar në predhën e çelikut, konfirmoi se dëmi ishte shkaktuar nga një sulm me dron në muajin shkurt, tre vjet pasi lufta kishte nisur me pushtimin rus. Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Mariano Grossi, tha se inspektimi “konfirmoi” se mbulesa mbrojtëse “ka humbur funksionin e saj bazë të sigurisë, duke përfshirë aftësinë për të përmbajtur rrezatimin”, megjithëse nuk u gjetën dëme në elementët strukturorë apo në sistemet e përhershme të monitorimit të objektit.

Sipas Grossit, disa punime riparimi janë kryer tashmë, por një “restaurim i plotë” i strukturës mbrojtëse “mbetet absolutisht i nevojshëm për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm dhe për të garantuar sigurinë bërthamore afatgjatë”.

Agjencia, pjesë e sistemit të OKB-së, njoftoi më 14 shkurt se autoritetet ukrainase e kishin informuar se një dron me ngarkesë shpërthyese kishte goditur objektin, duke shkaktuar zjarr dhe duke dëmtuar guaskën mbrojtëse rreth reaktorit numër 4 — i cili u shkatërrua gjatë aksidentit të vitit 1986, kur Ukraina ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik.

OKB-ja deklaroi në shkurt se nivelet e rrezatimit mbetën normale dhe të qëndrueshme, dhe se nuk kishte raportime për rrjedhje radioaktive.

Fatkeqësia e vitit 1986 përhapi rrezatim në të gjithë Evropën dhe detyroi autoritetet sovjetike të mobilizonin mijëra njerëz dhe sasi të mëdha pajisjesh për të përmbajtur katastrofën. Reaktori i fundit i centralit u mbyll në vitin 2000.

Ushtria ruse e kishte pushtuar zonën e termocentralit për më shumë se një muaj në javët e para të luftës në Ukrainë, ndërsa përpiqej të përparonte drejt kryeqytetit Kiev.

OKB-ja inspektoi termocentralin paralelisht me verifikimet në nënstacionet elektrike në të gjithë Ukrainën, teksa lufta po i afrohet vitit të katërt.

