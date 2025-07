Alarm i rremë për zjarr në aeroplanin e Ryanair, pasagjerët hidhen nga krahu i aeroplanit

Një incident ndodhi në pistën e aeroportit të Palma de Mallorca në një fluturim të Ryanair për në Manchester.

Për shkak të një raporti të rremë zjarri, aeroplani u evakuua dhe 18 persona u lënduan lehtë, konfirmuan autoritetet lokale.

Shërbimet e emergjencës morën një raport për një zjarr në aeroplan dhe shkuan menjëherë në vendngjarje, përcjell Telegrafi.

Bëhet e ditur se gjashtë pasagjerë u transportuan në spital për ekzaminime shtesë.

Të tjerët u trajtuan në vendngjarje me lëndime të lehta.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.

The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.

A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025