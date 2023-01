Al-Hilali me ofertë të çmendur për Messin, i ofron 300 milionë dollarë në sezon

Pas ardhjes së Cristiano Ronaldos në Arabinë Saudite, me nënshkrimin e tij të fundit për Al Nassr, objektivi i radhës saudit është Leo Messi. Synimi i shtetit saudit është të hapet me botën, të rrisë turizmin që hyn në kufijtë e tij dhe këtë po përpiqen ta bëjnë përmes sportit. Basti i tij i fundit, futbolli.

Në këtë drejtim, synimi i saj kryesor është të presë Kupën e Botës 2030 me një ofertë të përbashkët me Egjiptin dhe Greqinë. Më parë, ata duhet të rrisin shikueshmërinë e ligës së tyre në planetin e futbollit dhe duan ta bëjnë këtë përmes dy yjeve të mëdhenj: Cristiano Ronaldos, tashmë në Arabi dhe Leo Messi, të cilin do ta tundojnë me një ofertë të frikshme.

Në Arabinë Saudite po shtohen zërat se Al Hilal, rivali më i madh i Al Naserit, dëshiron të marrë përsipër shërbimet e Leo Messit dhe do të ishte i gatshëm të bënte një ofertë jo më pak se 300 milionë dollarë në vit. Një shumë e vështirë për t’u refuzuar, megjithëse mbetet për t’u parë nëse argjentinasi do të pranonte të transferohej në një vend me zakone kaq të ndryshme dhe një klimë kaq komplekse për sa i përket temperaturave.

Në vendet arabe, liga e futbollit saudit është më e ndjekura dhe më e vlerësuara për shkak të konkurrencës së madhe midis klubeve dhe nivelit të saj, veçanërisht skuadrave kryesore nga Rijadi dhe Xhedda. Në kryeqytet është ai që është rivaliteti kryesor i vendit: Al Halil dhe Al Nassr. “Këtu konsiderohet ‘El Clasico’. Ne e quajmë ‘Derbi i Riadit’”, thekson një burim për MD. Ata duan që Messi të gjenerojë një rivalitet të ndjekur në mbarë botën, por mbi të gjitha, të ngrejë nivelin e ligës dhe që sytë e të gjithë planetit të shikojnë drejt Arabisë Saudite.

Për këtë shteti saudit do të kryente një pjesë të madhe të investimit. Ashtu si në rastin e Cristianos, i vetmi sponsor që doli në konferencën për shtyp për prezantimin e tij ishte ‘Visit Saudi’ edhe në këtë rast formula do të ishte e ngjashme. Shteti saudit do ta ndihmonte Al-Halilin me një shumë të madhe parash, që të mund të nënshkruante kampionin aktual të botës me Argjentinën, për të vazhduar përmirësimin e ligës së tyre me dy yje të shtatit të dy burrave që kanë dominuar futbollin në dy dekadat e fundit.

Marrëdhënia mes Messit dhe Arabisë Saudite

Marrëdhënia e Messit me Arabinë Saudite nuk është sekret. Kapiteni i kampiones së botës në vitin 2022, Argjentinës, është aktualisht një ambasador saudit i turizmit. “Lionel Messi dëshiron që ju të çlironi kërkuesin tuaj të emocioneve të brendshme dhe të zbuloni të paimagjinueshmen. Qoftë nëse udhëtoni për të zbuluar gjëra të reja apo të vjetra”, mund të lexohet në faqen e ‘Visit Saudi’, zyrës së turizmit të vendit. Në këtë faqe interneti janë renditur vende të ndryshme që mahnitën Lionelin gjatë vizitave të tij.

Messi u pa për herë të parë duke ushtruar pozicionin e tij si ambasador turistik me një udhëtim të parë në Jeddah në maj 2022, një qytet modern brenda kontekstit saudit, një port, në brigjet e Detit të Kuq dhe më i avancuar se qendrat e tjera urbane në vendi. “Kjo nuk është vizita e tij e parë në mbretëri dhe nuk do të jetë e fundit e tij,”- tha Ahmed al-Khateeb, ministri i turizmit i Arabisë Saudite, në mediat sociale, duke pritur Messin në aeroportin ndërkombëtar të mbretit Abdulaziz.

Messi gjithashtu promovoi turizmin në Arabinë Saudite përmes rrjeteve të tij sociale, duke publikuar një fotografi të tij në një jaht, duke parë perëndimin e diellit. “Duke zbuluar Detin e Kuq #VizitoniSaudi”, postoi ai në Instagram me një “hashtag bashkëpunimi me pagesë” pranë zyrës së turizmit.

Përveç kësaj, ai ishte edhe me princeshën Haifa Al-Saud, zëvendësministre e Turizmit, duke ecur nëpër Jeddah. “Më vjen mirë që je magjepsur nga thelbi, trashëgimia dhe bukuria e saj, u shpreh Haifa në Twitter. Arabia Saudite është e vendosur. Ajo dëshiron Messin në ligën e tij. Oferta do të vijë. Topi më pas do të jetë në fushën e argjentinasit.