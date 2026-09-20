Akuzë kundër gjashtë personave në rastin e lejeve për vozitje të falsifikuara
Prokuroria Themelore Publike e Shkupit ka paraqitur propozim-akuzë kundër gjashtë personave në lëndën që ka të bëjë me falsifikimin e lejeve të drejtimit, njoftoi sot Prokuroria Publike.
Sipas akuzës, të gjashtë akuzohen për vepër penale të vazhduar “Falsifikim i dokumentit” sipas nenit 378 paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.
E akuzuarja e parë, e punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme si këshilltare e re për dokumente udhëtimi në Degën e Punëve Administrative në Shkup, në periudhën nga shtatori 2020 deri në gusht 2026, në disa raste ka përdorur kodet e saj zyrtare për të manipuluar lejet e drejtimit duke shtuar kategori shtesë, thotë prokuroria.
Pesë të akuzuarit e tjerë janë shoferë të cilët, edhe pse nuk kishin dhënë provimin e drejtimit për kategoritë C dhe D, në marrëveshje me nëpunësen kishin paraqitur kërkesa për lëshimin e lejeve të drejtimit në të cilat ishin futur kategori për të cilat nuk i përmbushnin kushtet ligjore.
Prokuroria thekson se lejet e drejtimit të lëshuara në këtë mënyrë ishin përdorur për të marrë certifikata të kompetencës profesionale të shoferit për kryerjen e transportit ndërkombëtar të pasagjerëve dhe mallrave.
Më pas, disa nga të akuzuarit kishin drejtuar disa herë autobusë dhe automjete të rënda në trafikun ndërkombëtar.
Prokurori publik ka propozuar vazhdimin e masës së mëparshme të paraburgimit për tre nga të akuzuarit, mes tyre edhe e punësuara e MPB-së.
Për tre të akuzuar që janë të paarritshëm për organet e ndjekjes është propozuar caktimi i paraburgimit pas gjetjes së tyre, ndërsa procedura kundër tyre të vazhdojë në mungesë.
Në kuadër të së njëjtës lëndë, prokuroria vazhdon me sigurimin e provave kundër edhe 21 personave të dyshuar se kanë qenë ndërmjetës ose përdorues të lejeve të falsifikuara të drejtimit, ndërsa hetimeja përfshin edhe keqpërdorime të tjera të mundshme të lidhura me rastin.