Akuza ndaj gjashtë personave, morën kredi të shpejta me dokumente të rrejshme
Gjashtë persona janë akuzuar për marrjen e kredive të shpejta në emër të dikujt tjetër, pasi kanë falsifikuar të dhënat nga Agjencia e Punësimit, ndërsa një punonjës i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore u ka dhënë atyre numra unikë shëndetësorë për personat e siguruar, ka njoftuar Prokuroria Themelore Publike në Shkup.
Individët do të mbahen përgjegjës për falsifikim të dokumentit dhe keqpërdorim të të dhënave personale dhe krim kompjuterik, ndërsa është paraqitur propozim kundër gjithsej 33 personave për të lëshuar urdhër penal në gjykatë kompetente për mashtrim kompjuterik.
Siç raportohet nga Prokuroria, të pandehurit kanë futur të dhëna të rreme në sistemet e informacionit të disa kompanive financiare, duke shkaktuar rezultate të rreme gjatë përpunimit dhe transmetimit elektronik të të dhënave nga Agjencia e Punësimit.
Ata u ndihmuan në këtë nga njëri prej tyre, një punonjës i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë, i cili u dha atyre një numër EZBO që e kishte marrë më parë përmes kompjuterit të tij nga sistemi elektronik i Fondit. Ata përdorën dokumente të rreme dhe keqpërdorën të dhënat personale të individëve të dëmtuar, ndërsa tërhoqën kredi të shpejta nga kompanitë financiare në emrat e tyre.
“Qëllimi i të pandehurve ishte që secili prej tyre të përfitonte pasuri të paligjshme. Katër prej tyre, përmes veprimeve të tilla në periudhën nga shkurti 2023 deri në qershor 2024, fituan të hollanë shumën prej 2.5 milionë denarësh, ndërsa pjesa tjetër, gjatë viteve 2022 dhe 2023, fituan pasuri të paligjshme në shumën totale prej 659.500 denarësh shtesë. Për katër persona që ishin përfshirë në procedurën hetimore, prokurori publik lëshoi vendim për ndërprerjen e hetimit, për dy prej të cilëve nuk u dhanë prova se kanë marrë pjesë në këtë skemë mashtruese, ndërsa dy vdiqën ndërkohë”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.