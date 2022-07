Aktivitet i shtuar ndërkombëtar i UEJL-së në Erasmus Plus dhe programe të tjera këmbimi

Universiteti i Evropës Juglindore me mjaftë sukses është duke realizuar këmbimin studentor në kuadër të programit Erasmus plus. Për vitin akademik 2021-22, janë 88 studentë, të cilët e kanë shfrytëzuar mundësinë e këmbimit studentor, edhe atë 75 studentë për të studiuar një semestër në një universitet të njohur, kurse 13 studentë, kanë realizuar punën praktike. Nga UEJL, për vitin akademik 2021-22, në kuadër të Erasmus plus, vizita studimore dhe trajnimi kanë realizuar 19 anëtar të stafit, edhe atë 12 anëtarë të stafit akademik dhe 7 anëtarë të stafit administrativ.

“Studentët tanë janë mjaftë të interesuar që të njihen me përvojën e universiteteve pritëse dhe më pas të njëjtën ta transmetojnë në universitetin tonë, ose t’i krahasojnë përvojat në mësimdhënie me universitetet e njohura evropiane dhe më gjerë”, thotë Bujar Sinani, përgjegjës i Zyrës Ndërkombëtare në UEJL.

Universiteti i Evropës Juglindore ka marrëveshje bashkëpunimi dhe marrëveshje Erasmus plus me mbi 100 universitete evropiane dhe botërore, por nga studentët tanë universiteti më i preferuar është Universiteti i Loyolas, me kampuse në Sevilje dhe Kordoba, duke u pasuar nga Universiteti i Bambergut në Gjermani, Universiteti Gjovik në Norvegji, Universiteti i Lubjanës në Slloveni dhe Universiteti i Kozencës në Itali.

Këmbimi studentor është i dyanshëm edhe pse ardhja e studentëve nga universitete tjera në UEJL është mjaft e kufizuar. Në vitin akademik 2021-22, kanë qenë 8 studentë që kanë qëndruar në UEJL për një semestër, kurse në kuadër të a.q. free-mover studente, dy studentë nga SHBA e kanë ndjekur semestrin veror në UEJL.

Me mjaft sukses është duke u realizuar bashkëpunimi me Fondacionin Shams, me seli në SHBA dhe këtë vit rreth 40 studentë nga Pakistani dhe Taxhikistani po ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore në UEJL.

Universiteti i Evropës Juglindore ka një bashkëpunim të fuqishëm me Ambasadën e SHBA-ve dhe rrjedhimisht edhe me universitete amerikane dhe realizon programe këmbimi edhe në SHBA. Më i njohur është Programi Fullbrajt, ku vetëm këtë vit kanë qëndruar dhe janë kyçur në ligjërata 4 profesorë amerikan. Disa prej tyre janë inkuadruar edhe në aktivitet hulumtuese në kuadër të Instituti Maks van der Stoel, ku janë realizuar edhe aplikime për projekte ndërkombëtare duke shfrytëzuar përvojën e profesorëve Fullbrajt.

Studentët e UEJL-së përveç programeve të këmbimit kanë mundësi të përfshihen në projekte që aktualisht realizohen dhe të marrin pjesë në aktivitetet rrjedhëse në kuadër të projekteve. Kështu, këtë vit në kuadër të bashkëpunimit në projektin ESPLORADO, që realizohet në bashkëpunim me Universitetin Franche-Comte, në Besanson të Francës, këtë verë në Shkollën verore, që organizohet në kuadër të këtij projekti, do të marrin pjesë 10 studentë, edhe 5 studente nga Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore dhe 5 studente nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore.