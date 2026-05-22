Aktivisti palestinez Mahmoud Khalil çon çështjen e deportimit në Gjykatën Supreme të SHBA-së
Aktivisti palestinez Mahmoud Khalil, i cili ka qenë në qendër të përpjekjeve të administratës së Donald Trump për deportimin e aktivistëve propalestinezë, do ta çojë çështjen e tij në Gjykatën Supreme, njoftoi të premten ekipi i tij ligjor, transmeton Anadolu.
Vendimi për t’iu drejtuar gjykatës më të lartë të vendit erdhi pasi Gjykata e Apelit e Qarkut të Tretë vendosi me rezultat 6-5, vetëm disa orë më herët, se nuk do të rishqyrtojë vendimin që hapi rrugën për deportimin e Khalilit.
“Vendimi i sotëm nuk është fjala e fundit dhe ne ende besojmë fuqishëm në argumentet tona për hapat e mëtejshëm”, tha në një deklaratë Brett Max Kaufman, këshilltar i lartë në Unionin Amerikan për Liritë Civile (ACLU).
“Gjykatat federale duhet të kenë fuqinë të ndërhyjnë kur qeveria shfrytëzon sistemin e imigracionit të vendit tonë për të ndëshkuar njerëzit për fjalën e tyre të mbrojtur kushtetueshmërisht. Nëse administrata Trump mund ta shënjestrojë, arrestojë, ndalojë dhe deportojë Mahmoudin për fjalën e tij, atëherë mund t’ia bëjë këtë kujtdo që shpreh një opinion me të cilin nuk pajtohet”, shtoi ai.
Avokatët e Khalilit javën e kaluar paraqitën një apel të veçantë kundër urdhrit të deportimit të lëshuar nga Bordi i Apelit i Imigracionit (BIA), duke kërkuar ndërprerjen e plotë të procedurave. Ankesa u dorëzua në Gjykatën e Apelit të Qarkut të Pestë, duke kërkuar anulimin e vendimit pasi gjyqtari i çështjes dyshohet se refuzoi të shqyrtojë prova relevante.
Ankesa gjithashtu pretendon sjellje të papërshtatshme të gjera në këtë rast, përfshirë akuza se zyrtarë qeveritarë kanë ndërhyrë në procedura duke ushtruar presion ndaj gjyqtarit të imigracionit që drejtoi çështjen, e cila u zhvillua në një gjykatë apelesh për imigracionin nën mbikëqyrjen e Departamentit të Drejtësisë dhe jo të një organi të pavarur gjyqësor.
“Shpresojmë që Gjykata Supreme do ta kuptojë sa i rrezikshëm ishte vendimi i Qarkut të Tretë, jo vetëm për Mahmoudin, por edhe për joqytetarët e tjerë që administrata i ka vënë në shënjestër hakmarrëse”, tha Baher Azmy, drejtor ligjor i Qendrës për të Drejtat Kushtetuese.
Khalil, zëdhënës i protestave pro Gazës në universitet dhe banor i ligjshëm i SHBA-së, u ndalua nga Shërbimi Amerikan i Imigracionit dhe Doganave (ICE) në mars të vitit 2025 dhe u mbajt për 104 ditë.
Një gjykatës federal më vonë vendosi se ndalimi i tij ishte antikushtetues. Megjithatë, administrata Trump fitoi një apel më herët në mars të këtij viti, duke lejuar që çështja të vazhdojë në gjykatën e imigracionit.