Aktivistët e ndaluar të Flotiljes Globale Sumud mbërrijnë në Stamboll
Tre avionë që transportonin aktivistë nga Flotilja Globale Sumud, të ndaluar më herët këtë javë nga Izraeli në ujërat ndërkombëtare, mbërritën sot në Stamboll, raporton Anadolu.
Tre avionë të Turkish Airlines që transportonin aktivistët e ndaluar në bordin e flotiljes, e cila u sulmua nga ushtria izraelite në ujërat ndërkombëtare gjatë përpjekjes për të thyer bllokadën ndaj Gazës dhe për të dërguar ndihmë humanitare, u ulën në Aeroportin e Stambollit.
Aktivistët u pritën në Sallën VIP të aeroportit nga familjarët e tyre dhe shumë zyrtarë.
Aktivistët që kishin pësuar lëndime u transportuan me autoambulanca që po prisnin në aeroport.
Pas ceremonisë së pritjes, aktivistët pritet të dërgohen në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Stambollit për ekzaminime si pjesë e një hetimi të nisur nga prokuroria e Stambollit.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha më herët sot se është organizuar fluturim i posaçëm për kthimin në Turqi të shtetasve turq dhe pjesëmarrësve nga vende të treta që ishin pjesë e flotiljes humanitare.
Flotilja tha të martën se të gjitha 50 anijet e konvojit të saj ishin sekuestruar nga Izraeli pas sulmeve në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja, që transportonte 428 persona nga 44 vende, u nis të enjten e kaluar nga rrethi Marmaris në Turqi në përpjekjen e saj më të fundit për të thyer bllokadën izraelite ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, e cila ka lënë pjesën më të madhe të popullsisë në prag të urisë.