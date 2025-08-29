Aktive gjashtë zjarre, nën konroll katër

Qendra për Menaxhim me Kriza informoi se ka gjashtë zjarre aktive, ndërsa katër janë nën kontroll.

Aktive janë zjarret në fshatin Dobërdoll dhe Vrapçishtë në Komunën e Vrapçishtës ku po digjet bar i thatë, në fsahtin Kopanicë në komunën e Sarajit ku gjithashtu po digjet bar i thatë, si dhe nl fshatin Maglencë në Komunën e Nogoriçan e vjetër. Aktive ka zjarre dhe në Veles te fabrika “Kiro Quçuk” dhe në afërsi të Liqenit të Tikveshit, si dhe në Manastir saktësisht në vendin e quajtur Ergelë.

Nën kontroll janë zjarret në malin Kozhuf në Komunën e Gjevgjelisë, në fshatin Merovë dhe në fshatin Cerovë në komunën e Zhelinës dhe në Jasen.

Sipas të dhënave të QMK-së, deri në orë[n 18 në territorin e vendit janë regjistruar gjithsej 18 zjarre prej të cilave tetë janë shuar.

