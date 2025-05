Aktakuzë për përdhunim kundër një personi nga Shkupi

Prokuroria Themelore Publike në Shkup zhvilloi një procedurë hetimore dhe ngriti aktakuzë kundër një 37-vjeçari nga Shkupi për veprën penale sulm seksual dhe përdhunim sipas nenit 186, paragrafi 3, në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.

Në mbrëmjen e 21 shkurtit, ai me dashje dhe me forcë, kundër vullnetit të shprehur qartë të viktimës, e detyroi atë të kryente marrëdhënie seksuale. Ai e kreu krimin në një makinë, në një parking në Sopisht, ku fillimisht filloi ta prekte gruan pa pëlqimin e saj, dhe më pas u bë i dhunshëm ndaj saj sepse ajo e refuzoi.

Ai e goditi me grushte, madje e shqelmoi në fytyrë, duke i shkaktuar lëndime fizike – mavijosje dhe thyerje të hundës. Edhe pse ajo i tha se nuk donte të kishte të bënte fare me të, ai e zhveshi me forcë dhe e detyroi të kryente marrëdhënie seksuale. Gjatë gjithë kohës, pala e dëmtuar e mbrojti veten pa sukses dhe u përpoq të largohej.

Prokurori Publik, së bashku me aktakuzën e ngritur, i dorëzoi Gjykatës propozim për vazhdimin e masës së paraburgimit të përcaktuar paraprakisht për të pandehurin.

