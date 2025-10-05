Akt terrorist në Britani, i vihet flaka një xhamie me dy besimtarë brenda
Një xhami në Mbretërinë e Bashkuar u dogj me dy persona ende brenda në një sulm të dyshuar zjarrvënieje që policia po e trajton si një krim urrejtjeje, shkruan CNN.
Ky është incidenti i fundit i dhunshëm që raportohet në një verë britanike të ngarkuar politikisht, gjatë së cilës incidentet e urrejtjes islamofobe dhe antisemite kanë mbetur të larta, dhe vjen vetëm disa ditë pas një sulmi vdekjeprurës jashtë një sinagoge në Mançester.
Dy persona me maska u përpoqën të hapnin derën e xhamisë me forcë të shtunën në mbrëmje përpara se të hidhnin benzinë në shkallë dhe t’i vinin flakën, tha për CNN një menaxher vullnetar i xhamisë, i cili kërkoi të mos identifikohej.
Ekipet e emergjencës nxituan në xhaminë në Peacehaven, pranë Brighton në bregdetin jugor të vendit, pak para orës 22:00.
Imami i xhamisë dhe një bashkëbesimtar, të dy në të 60-at, po pinin çaj brenda kur dëgjuan një zhurmë të fortë jashtë dhe ikën nga ndërtesa ndërsa flakët u përhapën në hyrjen kryesore, sipas menaxherit të xhamisë.
Nuk dihet nëse zjarrvënësit e dyshuar e dinin se njerëzit ishin brenda në atë kohë.
“Mund të kishin vdekur lehtësisht”, tha menaxheri për CNN, duke thënë se “këta njerëz erdhën me qëllim të plotë për të shkaktuar dëme maksimale”.
“Kryetari dridhej gjatë gjithë kohës dhe një fqinj doli në rrugë duke qarë. Të gjithë janë të frikësuar. Nëse dikush ishte i gatshëm ta bënte këtë, nuk e dimë se çfarë do të ndodhë më pas”, tha ai.
Xhamia e vogël, e hapur katër vjet më parë, u shërben 10 deri në 15 besimtarëve që ishin mbledhur për lutjet e mbrëmjes në orën 8:15 të mbrëmjes.
Pasi xhamia u mbyll, imami qëndroi me një vullnetar tjetër për një filxhan çaj.
“Ata burra të moshuar në të 60-at dhe zakonisht e bëjnë këtë. Xhamia zakonisht është një mjedis shumë miqësor dhe i relaksuar”, tha menaxheri.